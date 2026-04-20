Liga de Expansión MX: Horarios y fechas de los Cuartos de Final del Clausura 2026

La Liga de Expansión MX llegó a su fase de Liguilla del Clausura 2026, que comienza con los Cuartos de Final. Recientemente, se dieron a conocer las fechas y horarios de estos primeros duelos de eliminación.

Durante esta campaña, el Tepatitlán terminó como líder con 26 unidades para asegurar localía en la vuelta de cada fase, en caso de seguir avanzando. Cancún FC fue escolta del cuadro jalisciense con un total de 25 puntos.

El Atlético Morelia terminó tercero con 23 puntos, Club Atlético La Paz cuarto con 22, la Jaiba Brava en quinto con 21 unidades y Mineros de Zacatecas sextos con 21.

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Del séptimo al décimo lugar, terminaron la fase regular empatados a 20 puntos, pero la diferencia de goles le dio el pase al Tapatío y al Atlante, en séptimo y octavo lugar respectivamente.

Se acabó la fase regular y @TepatitlanFC quedó como líder. ¡Bien ahí! ⭐️🔴



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¿Cuándo y a qué hora se juegan los Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX?

Los partidos de ida de esta fase comienzan el miércoles 22 de abril con dos juegos y el jueves 23 se disputan el par restante. Los juegos de vuelta son el sábado 25 y domingo 26.

Cuartos de Final Ida

Miércoles 22 de abril

Mineros de Zacatecas vs Atlético Morelia | 19:00 horas

Jaiba Brava vs Atlético La Paz | 21:00 horas

Jueves 23 de abril

Atlante vs Tepatitlán | 17:00 horas

Tapatío vs Cancún FC | 19:00 horas

Cuartos de Final Vuelta

Sábado 25 de abril

Atlético Morelia vs Mineros de Zacatecas | 19:00 horas

Atlético La Paz vs Jaiba Brava | 21:00 horas

Domingo 26 de abril