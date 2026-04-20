Exalumno de José Ramón Fernández se disculpa públicamente: "Debimos salir contigo"

El nombre de José Ramón Fernández ha resonado con fuerza en las últimas semanas, luego de que el legendario comentarista presentara su nuevo libro, Protagonista, una obra que recopila anécdotas, vivencias y reflexiones tras décadas de trayectoria en los medios de comunicación.

El ahora analista de ESPN estuvo acompañado por varios de sus exalumnos, quienes no dudaron en reconocer y agradecer a quien fuera su jefe en TV Azteca, por las oportunidades que les permitió alcanzar trascendencia en el periodismo deportivo.

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Entre las muestras de gratitud destacaron mensajes de Christian Martinoli, Rafael Puente Jr., Antonio Rosique, Carlos Guerrero y Enrique Garay, comunicadores que a través de sus redes sociales expresaron su reconocimiento hacia Fernández, quien incluso se prepara para vivir una nueva Copa del Mundo desde los micrófonos.

A esa lista se sumó una voz histórica de la narración deportiva, la de Adán Vega Barajas, quien durante muchos años dio vida a los partidos de la Liga MX. Mediante un vídeo, el narrador no solo felicitó a su maestro por el lanzamiento del libro, sino que también le ofreció una disculpa pública por no haberlo acompañado en uno de los momentos más importantes de su carrera.

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Barajas, quien considera que tras la salida de José Ramón Fernández de la televisión abierta el debate deportivo entró en declive, aseguró sentirse en deuda con él y reconoció que, por gratitud, todo el grupo debió acompañarlo cuando dejó TV Azteca, admitiendo con franqueza que le fallaron.

"Un antes y un después en la televisión abierta, en sus tiempos tratando de generar algo bueno para la gente. Hubo un retroceso en la televisión con su salida. Por él se hicieron grandes viajes. Perdón, jefe, debimos salir contigo; los que se quedaron son parte del fracaso. Te dejamos morir solo", mencionó.