León hunde a Santos en el fondo de la clasificación

Un punto de 21 posibles, esa es la triste realidad de Santos hasta esta altura del torneo. León no se tentó el corazón y aprovechó el enfrentamiento frente a los Guerreros para alcanzar su segundo triunfo en el Clausura 2026.

Este duelo era uno parejo, ambos equipos llegaban con tres derrotas de forma consecutiva y una pobre cosecha de unidades, por lo que la mesa estaba servida para cualquiera de los dos de llevarse una victoria.

Los Panzas Verdes solamente necesitaron de dos minutos para abrir el marcador y amargar el debut de Omar Tapia en el banquillo verdiblanco. La fortuna estuvo del lado de Daniel Arcila, quien de tiro libre puso el primero en el electrónico, luego de un desvío defensivo que imposibilitó la reacción de Acevedo.

Después de esa anotación, el cuadro de Ignacio Ambriz comenzó a buscar el área rival con mayor insistencia para aumentar la ventaja. Los visitantes intentaban sacudirse ese gol de vestidor y también buscaban incomodar a los locales.

Una pésima desatención defensiva abrió la puerta para el segundo tanto de La Fiera. Díber Cambindo remató de cabeza, pero su testarazo se estrelló en la mano de Gruezo y el árbitro señaló penalti para los locales.

El propio Cambindo tomó el balón y al 24 engañó con un tiro cruzado a Carlos Acevedo para colocar el 2-0 en el tablero.

Ezequiel Bulluade le dio una bocanada de aire fresco a Santos después de su anotación. El '10' de los Guerreros aprovechó un pequeño error de la zaga esmeralda para ganar el esférico y conducir de gran manera para definir ante la salida de Jordan García al 40'.

Para la segunda parte de juego, las ocasiones de peligro disminuyeron a comparación de la primera mitad.

Los visitantes estaban desesperado por encontrar el empate, para así evitar sumar su sexta derrota del torneo, pero no lograron hacerlo y se mantienen en el fondo de la tabla con un solo empate.