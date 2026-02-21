Atlas remonta dramáticamente frente al Atlético de San Luis

Un triunfo a lo Atlas. El cuadro rojinegro logró derrotar 3-2 al Atlético de San Luis en un duelo plagado de emociones para la afición de los Zorros, quienes vivieron una auténtica montaña rusa en el Estadio Jalisco.

Los potosinos arrancaron electrizantes este duelo, encontrando el fruto de su ímpetu al minuto 3 del juego. Jesús Medina filtró un excelente balón para Joao Pedro, quien se sacudió la marca del defensor rojinegro con un exquisito recorte para cruzar a Camilo Vargas y abrir el marcador.

Esa anotación hizo despertar al equipo local, que de a poco comenzaba a asomarse con timidez en el área visitante. Para el 31, Manuel Capasso probó suerte desde larga distancia, pero el disparo se fue muy por encima del arco potosino defendido por Andrés Sánchez.

Aunque los locales mejoraron y tomaron la iniciativa del partido, se vieron sorprendidos por la segunda anotación del equipo rival.

Eduardo Águila, central del San Luis, apareció con fuerza en la salida que intentaba el Atlas desde su cancha para robar el esférico. Medina volvió a dejar una pincelada con un pase entre los centrales, el defensor mexicano empujó a su compañero Santiago Muñoz, para quedar de frente al arco y definir de zurda para aumentar la ventaja.

En el agregado de la primera parte se vivió una auténtica locura. Un centro de Alfonso González encontró la testa de Ferrareis, quien con un remate picado intentó vencer a Sánchez, pero el arquero rojiblanco se lució con una extraordinaria atajada.

Atlas había encontrado el gol, pero fue anulado por un fuera de lugar, aunque en esa misma acción había un penalti a su favor. Diego González se encargó de convertir desde los 11 pasos para recortar distancia para irse al descanso.

En la segunda mitad, al minuto 56, Galdames cometió un error monumental al tapar con su mano un remate, dándole un nuevo penalti a los locales. Eduardo Aguirre tomó el esférico y colocó el 2-2 en el marcador.

Tal y como paso en la primera mitad, los últimos suspiros del segundo tiempo también se vivieron con mucha intensidad. Al 82, Águila se fue expulsado por una imprudente entrada; un minuto más tarde cayó el gol de la victoria.

Agustín Rodríguez tuvo un debut de ensueño. El atacante uruguayo le dio la victoria al Atlas en el 83, luego de un buen remate de cabeza.

De esta forma, los Zorros llegan a 13 puntos y el Atlético de San Luis se quedó con siete unidades.