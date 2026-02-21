Más Información

Exárbitro mexicano revienta a Katia Itzel García por polémica en el América vs Puebla

Exárbitro mexicano revienta a Katia Itzel García por polémica en el América vs Puebla

Ramon Urías firma con los Cardenales por 1 año con opción mutua para 2027

Ramon Urías firma con los Cardenales por 1 año con opción mutua para 2027

Real Madrid pierde ante Osasuna en el minuto 90 y deja el liderato a merced del Barcelona

Real Madrid pierde ante Osasuna en el minuto 90 y deja el liderato a merced del Barcelona

Donald Trump le manda un mensaje a Cristiano Ronaldo: "Eres el mejor de todos los tiempos"

Donald Trump le manda un mensaje a Cristiano Ronaldo: "Eres el mejor de todos los tiempos"

Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Quién es Auston Matthews Martínez, el capitán de Estados Unidos con ascendencia mexicana?

Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Quién es Auston Matthews Martínez, el capitán de Estados Unidos con ascendencia mexicana?

Este viernes el América ganó, gustó y goleó frente al Puebla (4-0) en el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX; sin embargo, el triunfo no estuvo exento de polémicas arbitrales, ya que la árbitro no cobró un penalti a favor de las Águilas antes de la primera media hora de partido.

Al minuto 14 del primer tiempo, fue derrumbado en el área de la Franja después de intentar cabecear un centro proveniente desde el costado derecho. El delantero de las Águilas acusó un jalón del zaguero Eduardo Navarro, mismo que no fue sancionado por Katia.

Lee también

Esta decisión provocó la furia del exárbitro y actual comentarista en Televisa, Fernando 'Cantante' Guerrero, quien reventó a Katia Itzel en redes sociales.

"Escándalo arbitral. Penalti del tamaño del estadio a favor del América, el defensor de Puebla sujeta de manera grosera y descarada a Henry", escribió en X, antes Twitter, Fernando Guerrero.

Sin embargo, no la hizo responsable del supuesto error solamente a ella. "Katia Itzel debió sancionar en cancha. Y el VAR Erick Miranda no sé qué está haciendo que no la llama", agregó.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS