Exárbitro mexicano revienta a Katia Itzel García por polémica en el América vs Puebla

Este viernes el América ganó, gustó y goleó frente al Puebla (4-0) en el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX; sin embargo, el triunfo no estuvo exento de polémicas arbitrales, ya que la árbitro Katia Itzel García no cobró un penalti a favor de las Águilas antes de la primera media hora de partido.

Al minuto 14 del primer tiempo, Henry Martín fue derrumbado en el área de la Franja después de intentar cabecear un centro proveniente desde el costado derecho. El delantero de las Águilas acusó un jalón del zaguero Eduardo Navarro, mismo que no fue sancionado por Katia.

Lee también Amaury Vergara busca ayudar a 'chivahermano' de 90 años que casi pierde su casa por un incendio

Esta decisión provocó la furia del exárbitro y actual comentarista en Televisa, Fernando 'Cantante' Guerrero, quien reventó a Katia Itzel en redes sociales.

"Escándalo arbitral. Penalti del tamaño del estadio a favor del América, el defensor de Puebla sujeta de manera grosera y descarada a Henry", escribió en X, antes Twitter, Fernando Guerrero.

Sin embargo, no la hizo responsable del supuesto error solamente a ella. "Katia Itzel debió sancionar en cancha. Y el VAR Erick Miranda no sé qué está haciendo que no la llama", agregó.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 7, HOY, sábado 21 de febrero