Leagues Cup: Inter Miami y Toluca, los favoritos para Francisco 'Kikí' Fonseca y Marcelo Balboa

A unos días de disputar los cuartos de final en la Leagues Cup, los exjugadores Francisco Fonseca y Marcelo Balboa se animaron a dar sus pronósticos para campeón.

Aunque escogieron a un equipo de sus respectivos países, hubo dos en particular que fueron un factor en común en las predicciones: El Toluca y el Inter Miami.

“Siempre que [Inter] Miami salga de la fase de grupos, va a ser un equipo peligroso... Tiene a [Lionel] Messi, Luis Suárez, Jordi Alba; ahora, a Rodrigo de Paul. Si ves a todos los jugadores que tiene, claramente es uno de los favoritos”, expresó el estadounidense Balboa.

“Del otro lado, Pachuca y Toluca son dos equipos que cuentan con futbolistas que tienen la capacidad para venir a ganar un torneo acá en Estados Unidos. Hablando de jugadores, como en el caso de Miami, podemos mencionar a Alexis Vega”, continuó.

Por su parte, el Kikín comenzó el discurso con un Top 3 de candidatos: “Tigres, Toluca e Inter Miami”. Para el exseleccionado mexicano, quien gane la llave entre los felinos y los dirigidos por Javier Mascherano, tiene altas posibilidades de consagrarse en el certamen.

“Como lo dije desde el comienzo, esta edición se la va a llevar un equipo mexicano; por eso, me quedo con Toluca y Tigres, aunque al Inter jamás lo puedes descartar, por las figuras que tiene”, afirmó.

Fonseca también quiso presumir a los nombres que hoy en día tiene el balompié mexicano: “Me voy a ir con [Ángel] Correa; se le ve una gran calidad desde su llegada. También están Paulinho y Vega, quienes son dos tipos que te hacen una gran diferencia”.

Es por eso que las fichitas están puestas entre el Toluca, el Inter Miami y hasta los Tigres.