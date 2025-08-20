Más Información

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres- EN VIVO - Cuartos de Final -

Lionel Messi no jugará ante Tigres; Inter Miami prefiere cuidarlo para la MLS

James Rodríguez con incertidumbre sobre su futuro en México; no ha recibido información sobre una posible renovación

El Abierto de Monterrey en números; esperan derrama económica de 220 millones de pesos

Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez "está deshecho" con la situación de su hijo; ya habló con El Gran Campeón

Inter Miami y Tigres UANL se enfrentan en Chase Stadium en un choque que promete ser uno de los más vibrantes de la Leagues Cup.

Los locales, liderados por Javier Mascherano, llegan con una racha de diez partidos invictos como anfitriones y con la ambición de reconquistar el título que ganaron en 2023.

Tigres, por su parte, busca convertirse en el primer equipo mexicano en levantar el trofeo, y lo hará con sed de revancha tras su reciente caída ante Club América en la Liga MX.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

COMIENZA EL PARTIDO

No juega Lionel Messi

Inter Miami se prepara

Calentamiento de Tigres

Las alineaciones del partido

