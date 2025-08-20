Lionel Messi no jugará ante Tigres; Inter Miami prefiere cuidarlo para la MLS

Luego de días de incertidumbre sobre su estado de salud, el Inter de Miami tomó la decisión de darle reposo a su estrella, el atacante argentino Lionel Messi.

El exjugador del Barcelona, quien había tenido entrenamientos por separado en busca de una recuperación con la intención de jugar en la Leagues Cup ante Tigres, no estará disponible para el equipo de Javier Mascherano.

Minutos antes del silbatazo inicial del partido, fue el mismo club de la MLS el encargado de informar que Messi no estaría disponible y verá el partido desde la tribuna.

A pesar de no ser convocado para el juego ante el equipo de la Liga MX, el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección de Argentina llegó con sus compañeros y se mostró confiado en obtener un resultado favorable.

¡Lionel Messi no estará disponible hoy para el @InterMiamiCF!



¿Cómo debe replantear el partido Javier Mascherano sin su 10? @RamsesSandoval, Gio Savarese y @pavelpardo8 lo comentan en #LaPreviaDeLeaguesCup: pic.twitter.com/G4QM1XvzMK — MLS Español (@MLSes) August 20, 2025

