Abierto GNP Seguros: Elise Mertens vence a Donna Vekic en octavos de final; otra excampeona es eliminada

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres- EN VIVO - Cuartos de Final -

Lionel Messi no jugará ante Tigres; Inter Miami prefiere cuidarlo para la MLS

James Rodríguez con incertidumbre sobre su futuro en México; no ha recibido información sobre una posible renovación

El Abierto de Monterrey en números; esperan derrama económica de 220 millones de pesos

Luego de días de incertidumbre sobre su estado de salud, el Inter de Miami tomó la decisión de darle reposo a su estrella, el atacante argentino Lionel Messi.

El exjugador del Barcelona, quien había tenido entrenamientos por separado en busca de una recuperación con la intención de jugar en la Leagues Cup ante Tigres, no estará disponible para el equipo de Javier Mascherano.

Minutos antes del silbatazo inicial del partido, fue el mismo club de la MLS el encargado de informar que Messi no estaría disponible y verá el partido desde la tribuna.

A pesar de no ser convocado para el juego ante el equipo de la Liga MX, el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección de Argentina llegó con sus compañeros y se mostró confiado en obtener un resultado favorable.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

