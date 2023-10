La pregunta insistente por parte de los medios en el corralito de prensa al piloto Checo Pérez fue: “¿Hay espacio para la pasión cuando se está jugando tanto (el subcampeonato del mundo)?”.

Y la respuesta del piloto mexicano fue contundente: “Si no tienes pasión vete a tu casa. Si estoy donde estoy es porque tengo la pasión y la determinación. No es la primera vez que me pasa, soy un atleta y no hay más, sé que el día de mañana todo mundo me matará, pero me voy tranquilo a casa porque yo di todo mi esfuerzo, di todo de mí y me voy muy orgulloso tanto de mi equipo como de mí, al final darlo todo de ti es lo que puedes hacer, tenía ese gap y fui por él”.

Lee También Checo Pérez abandona el GP de México tras el choque con Leclerc en la primera vuelta

En la transmisión de televisión se observó incluso cómo el piloto mexicano se tallaba los ojos para retirarse las lágrimas de coraje y rabia ante el retiro de su RB19 apenas en la primera curva del Gran Premio de México.

De hecho, tardó prácticamente una hora para comparecer ante las 10 estaciones, entre medios de TV como de prensa y radio que lo esperaban en el clásico “corralito” donde los pilotos comparecen cada calificación en carrera.

El compás de espera con los medios se alargó en lo que el de Jalisco enfriaba la cabeza, tratando de apuntar ahora toda su atención hacia el Gran Premio de Brasil, en dos semanas.