Las palabras de Checo Pérez, tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, estuvieron acompañadas de su rostro desencajado y al borde de las lágrimas al ofrecer palabras a la prensa.

El piloto tapatío aseguró que se va con un dolor inmenso por no haber podido culminar la carrera, y mucho más porque por momentos antes estuvo cerca de tomar la punta, cuando al choque con Charles Leclerc sucedió.

"No esperaba que Charles iba a frenar similar a nosotros. Siempre el que va en medio tiene menos margen de maniobra y me tiré. Hoy no era suficiente terminar en el podio, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré", dijo al de Guadalajara en el corralito.

Lee también Frustrado e inconsolable, así fue el abandono de Checo Pérez en la primera vuelta del GP de México

Checo reconoció que hoy era la gran oportunidad de cumplir uno de sus sueños, ganar el Gran Premio de México, en casa, ante la gente que no se ha cansado de apoyarlo en todo el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Me duele mucho, hoy teníamos una buena oportunidad, lo intenté y si me salía tenía el primer lugar y hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera. Lo volvería a intentar, lo único que sueño es con ganar en casa".

Pérez quedó fuera en la primera curva tras el mencionado contacto con la Ferrari de Charles Leclerc y se vio obligado a quedar fuera de la carrera de este 2023.