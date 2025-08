La suerte le llegó a Shane, luego del triunfo en la NASCAR Cup Series; Van Gisbergen tuvo un impulso tras coronarse en CDMX

Ver la bandera a cuadros en el Autódromo Hermanos Rodríguez es un privilegio que muy pocos pueden presumir. Shane van Gisbergen lo logró en la histórica visita de la NASCAR Cup Series a México en junio pasado.

Y desde el punto de vista del piloto neozelandés, la carrera en la capital tricolor se convirtió en un importante trampolín, ya que hiló un par de victorias más —Chicago Street Course y Sonoma Raceway— que lo impulsaron en la temporada.

“El triunfo en México ayudó. Fue genial obtener ese resultado, una victoria increíble para nosotros; la segunda para Trackhouse y la primera con el número 88. Fue un fin de semana muy especial. Sí, supongo que sí nos cambió, nos dio mucha más confianza y, claro, hemos estado rindiendo muy bien desde entonces”, comentó.

A Shane jamás le pasó por la cabeza que le tocaría festejar con el público mexicano en la primera visita de NASCAR Cup al país. Fueron sentimientos encontrados, debido a que había estado muy enfermo en la previa. “Estaba bastante enfermo, no me sentía bien, pero por un momento fue muy emocionante. Fue increíble ese pequeño tramo del circuito con toda esa energía. Los fans fueron geniales, muy entusiastas. Disfruté mucho esa parte, pero no me sentía bien”.

De cara a los Playoffs, el piloto 88 de Chevrolet aseguró que su único objetivo es seguir disfrutando en la pista, eso sí, no tiene claro hasta dónde llegará, pero adelantó que va a dar lo mejor. “Hay que disfrutar y mejorar, y seguir adelante. No sé cómo se van a dar los Playoffs, pero estoy listo para dar lo mejor”, finalizó Shane van Gisbergen.