Compañero de Daniel Suárez lamenta salida de Trackhouse Racing; Van Gisbergen confía en que el mexicano encontrará equipo

A principios de mes se dio una noticia que sorprendió a más de uno: el piloto mexicano Daniel Suárez dejaría Trackhouse Racing al final de la temporada actual de NASCAR Cup Series.

Shane van Gisbergen, compañero de equipo del regiomontano, lamentó la situación que este atraviesa actualmente. No obstante, considera que no pasará mucho tiempo para que pueda encontrar asiento para el próximo año.

“Es triste. Daniel ha sido un compañero realmente increíble para mí. Me ha ayudado mucho a ponerme al nivel máximo. Nos llevamos muy bien, en serio. Me encanta tenerlo en el equipo. Estoy seguro de que será bien recibido en otro conjunto, estoy seguro de que encontrará un buen asiento para continuar con su carrera. Le deseo lo mejor, pero sí, es triste perderlo como compañero. Me gusta mucho tenerlo cerca”, afirmó el experimentado piloto neozelandés.

Luego de cinco años, Daniel Suárez concluirá su vínculo con Trackhouse Racing al término de la temporada 2025. No obstante, parece que este no será el fin del volante mexicano en NASCAR Cup, ya que afirmó que está en pláticas con varios equipos y de momento aún no tomaba la decisión de cuál sería su destino.

Así que sólo es cuestión de tener paciencia, y esperar las buenas noticias en torneo al piloto nacido en Monterrey, Nuevo León.