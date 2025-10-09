La Selección Mexicana Sub-17 está integrada por hijos de exfutbolistas de la Liga MX

Los hijos de los exfutbolistas Carlos Turrubiates, Aldo de Nigris y Vicente Matías Vuoso, encabezan la lista de la Selección Mexicana Sub-17 que se concentrará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como preparación para la Copa del Mundo de la categoría a celebrarse en Qatar en el mes de noviembre.

¿Quiénes son los hijos de estos exfutbolistas?

Esta concentración definirá la lista final del equipo que dirige Carlos Cariño.

El portero, Abdon Turrubiates del León, es hijo de Carlos Turrubiates, exdefensa central de equipos como los Esmeraldas y el Guadalajara entre 1989 y el 2000. Jugó con la Selección Mexicana sólo cinco partidos.

El delantero Aldo de Nigris, del Monterrey, es heredero del exatacante del mismo nombre, quien jugó en los Rayados, Tigres y Guadalajara. Vistió la camiseta tricolor en 28 ocasiones y marcó nueve goles.

Y el también delantero Lucca Joel Vuoso, quien milita en Santos Laguna, es hijo de Vicente Matías Vuoso, argentino de nacimiento pero naturalizado mexicano, quien portó los colores de clubes como los mismos Guerreros, Jaguares de Chiapas, América, Atlas y Cruz Azul, entre otros. Con la selección estuvo en el campo en 15 encuentros y marcó seis tantos.

¿Estará por ahí un nuevo Gilberto Mora?

Llama la atención la participación de estos tres jugadores, hijos de exfutbolistas, como lo es Gilberto Mora, quien brilla con la Selección Mexicana Sub-20 que está en los cuartos de final de la Copa del Mundo que se desarrolla en Chile.

Los que tienen que reportar con el Tri Sub-17 en el CAR

La lista de seleccionados que se concentrará en el CAR, es la siguiente:

Porteros: Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León); Matías Velázquez Cantú (Santos Laguna) y Santiago López Rodríguez (Toluca).

Defensas: Jhonnatan Tadeo Grajales D'Gomez (Chivas); Michael Daniel Corona Ojeda (León); José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca); Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca); Félix Contreras (Real Salt Lake); Bryan Ronaldo Salazar Ángeles (Tigres) e Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos).

Medios: Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés); Gael Alejandro García Ortega (Chivas); Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire SC); Kenneth Martínez Esquivel (FC Juárez); Karin Alexander Hernández Luna (León) y Jorge Sánchez Ramos (Rayados).

Delanteros: Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas); Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul); José Humberto Mancilla López (Pumas); Aldo Patricio De Nigris González (Rayados); Máximo Reyes Nájera (Santos Laguna) y Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos Laguna).

La Selección Mexicana Sub-17 jugará en la próxima Copa del Mundo en el Grupo F, donde compartirá sector con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.