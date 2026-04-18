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México enfrenta hoy a Puerto Rico en el estadio Nemesio Díez, donde un boleto al Campeonato Concacaf W está en juego.

Ambas naciones llegan empatadas —con nueve unidades— en el liderato del Grupo A del clasificatorio de la Confederación, en el que sólo avanza el primer lugar de cada sector.

Con una presión titánica en sus hombros, el Tricolor Femenil tiene en Toluca la posibilidad de continuar con su camino en la búsqueda del pase al Mundial de Brasil 2027, luego de dos ciclos mundialistas sin participar.

El equipo de Pedro López, al igual que su rival, mantiene un paso perfecto en las eliminatorias: tres duelos jugados, tres victorias. Las mexicanas han anotado en 30 ocasiones; las boricuas suman 26 tantos, cuatro goles de diferencia que colocan al cuadro nacional por encima.

Las goleadas han sido una constante, algo que añade cierta expectativa en la afición del duelo de esta tarde-noche. México le anotó 14 goles a San Vicente y las Granadinas, siete a Santa Lucía y nueve a Islas Vírgenes.

Puerto Rico llega en condiciones similares, por lo que el duelo luce para ser uno de los más complejos. No importa que el empate le dé el pase a las mexicanas, ya que una característica del cuadro de López es pelear cada partido como si fuera el último en frente.

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