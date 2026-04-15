La Selección Mexicana Femenil sueña con el boleto al Clasificatorio de CONCACAF; enfrentará a Puerto Rico

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Toluca.— La Selección Mexicana Femenil desea, contra Puerto Rico, cerrar con “broche de oro” su participación en fase de grupos de la eliminatoria de la Concacaf W, donde el objetivo será ganar para estar en la fase final de noviembre, instancia que da boletos al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Sí, obviamente que ese es nuestro objetivo, ese es el sueño en común de todas y por lo que estamos trabajando y pues con todas las ganas de poder conseguirlo”, comentó la portera nacional, Blanca Félix.

Por otra parte, la meta tricolor señaló que saben que la selección que estará en frente no será nada sencilla: “Estamos conscientes de la importancia de este partido, del rival, que ellas también vienen con la obligación de querer ganarnos. Estamos tomándolo con calma, somos un equipo que está preparado y vamos a salir a defender nuestra casa y cerrar con broche de oro”.

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