La Selección Mexicana de Beisbol enfrentará a Los Ángeles Dodgers como preparación rumbo al Clásico Mundial

México quiere trascender nuevamente en el próximo Clásico Mundial de Beisbol y a cuatro meses del arranque de la justa, ya preparan lo que será su año mundialista.

Este miércoles se oficializó que la Selección Mexicana de Beisbol sostendrá dos partidos de preparación antes de su debut y uno será frente a los actuales campeones de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, el 4 de marzo.

El otro juego será un día antes (3 de marzo) frente a los Diamondbacks. A falta de confirmar la sede, ambos encuentros se llevarían a cabo en el Chase Field de Arizona.

"Se dieron a conocer dos juegos de preparación que tendrá la selección mexicana previo a su participación en el World Baseball Classic, incluido un juego contra los actuales campeones", informaron mediante la cuenta de MLB México.

México debuta en el próximo Clásico Mundial el 6 de marzo frente al combinado de Reino Unido en el Minute Maid Park, en Houston, Texas. Posteriormente enfrentará también a Brasil, Estados Unidos e Italia.

En el pasado Clásico Mundial 2023, la Selección Mexicana firmó su mejor actuación al finalizar en el tercer lugar, sólo lo superaron los finalistas Japón y Estados Unidos.

Rodrigo López, gerente general de la Selección Mexicana de Beisbol declaró a EL UNIVERSAL Deportes que el objetivo para el siguiente será avanzar a la final.