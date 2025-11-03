La LNBP celebra un cuarto de siglo con un duelo más entre Ciudad de México y Monterrey

Ciudad de México y Monterrey son las dos ciudades más importantes y con mayor ingreso económico y desarrollo productivo de nuestro país. Pese a los más de 900 kilómetros que separan ambas urbes, la rivalidad deportiva es intensa.

Este 2025 la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP) celebra un cuarto de siglo de historia con una final inédita entre Diablos Rojos del México y Fuerza Regia. El orgullo de dos ciudades que luchan constantemente por sacar adelante a nuestro país se peleará en la duela en una serie que comenzó este lunes en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

“Vamos a tener una final inédita e histórica porque tiene muchos ingredientes muy particulares”, adelantó Sergio Granem, presidente de la LNBP. “Fuerza Regia es el equipo más longevo de la liga y el que tiene más campeonatos (5) en la historia de nuestro país. Con toda la estructura histórica que tiene el equipo de Monterrey se convierte en un rival sumamente duro y competitivo”.

“Los Diablos Rojos tienen una tradición tremenda en el beisbol y ahora en el basquetbol. Es una franquicia con mucha tradición en nuestro país y al ingresar a la liga demostraron de qué estaban hechos”, añadió.

Esta será la sexta final en el deporte profesional mexicano entre Ciudad de México y Monterrey en lo que va de la década. Desde la Liga MX, hasta ligas más jóvenes como la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) y la Liga Mexicana de Softbol (LMS) que este año tuvieron a los representantes de ambas ciudades medirse en el duelo por el título.

La final 2025 de la LNBP enfrenta a los vigentes monarcas del circuito, los Diablos Rojos del México ante los máximo campeones del circuito, los pentacampeones Fuerza Regia.

Sergio Granem aplaude el hecho de que metrópolis importantes del país como Ciudad de México y Monterrey choquen en la final del 25 aniversario de la LNBP 🏀🇲🇽 pic.twitter.com/quloXRZBhe — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 3, 2025

Monterrey tiene la ventaja histórica

Además de los cinco campeonatos de la LNBP que presumen en Fuerza Regia, la ventaja histórica corre por su cuenta. En la temporada 2018/19 la quinteta de la Sultana del Norte venció a los Capitanes de la Ciudad de México.

Esta es la única final en los 25 años de historia de la liga que ha enfrentado a Ciudad de México y Monterrey.

¿Cuándo se disputarán los juegos de la final 2025 de la LNBP entre Diablos Rojos y Fuerza Regia?

Este lunes 3 de noviembre el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera abrirá sus puertas para el Juego 1 de la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP). En palabras de Jorge del Valle, de los Diablos Rojos del México, el boletaje para el primer compromiso apenas ronda las mil 500 entradas vendidas. Caso opuesto al del Juego 2 en donde prácticamente están agotadas las entradas.

La vuelta a Monterrey está programada para el viernes 7 de noviembre en la Arena Mobil de la capital neoleonense. De necesitarse un quinto duelo, este se jugaría el lunes 10. De requerirse, la serie volvería a la capital mexicana para el jueves 13 (y viernes 14) hasta conocer el nuevo monarca de la LNBP.

Diablos Rojos del México vs Fuerza Regia

Juego 1

Fecha: Lunes 3 de noviembre

Hora: 20:15 horas (centro de México)

Lugar: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Juego 2

Fecha: Martes 4 de noviembre

Hora: 20:15 horas (centro de México)

Lugar: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Juego 3

Fecha: Viernes 7 de noviembre

Hora: 20:15 horas (centro de México)

Lugar: Arena Mobil (Monterrey)

Juego 4

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Hora: 16:15 horas (centro de México)

Lugar: Arena Mobil (Monterrey)

Juego 5*

Fecha: Lunes 10 de noviembre

Hora: 20:15 horas (centro de México)

Lugar: Arena Mobil (Monterrey)

Juego 6*

Fecha: Jueves 13 de noviembre

Hora: 20:15 horas (centro de México)

Lugar: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Juego 7*

Fecha: Viernes 14 de noviembre

Hora: 20:15 horas (centro de México)

Lugar: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

*De ser necesarios