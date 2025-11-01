NBA en México: Los Pistons de Detroit superan a los Mavericks de Dallas en emocionante partido

En el partido número 34 de la NBA en el país, la Arena Ciudad de México vibró con el triunfo de los 'Bad Boys', en su tercera visita al país. Los Pistons de Detroit (122-110) derrotaron a los Mavericks de Dallas en una noche brillante de Jalen Duren y Cade Cunningham.

En una nueva fiesta por el Día de Muertos celebrada en la duela del recinto de la alcaldía Azcapotzalco, Detroit hizo honor a su esencia que los caracteriza como uno de los equipos más aguerridos de la NBA y lucharon contra el dominio impuesto por Dallas durante tres cuartos.

La velada fue atípica, porque el Comisionado Adam Silver rompió la tradición de hacerse presente en la visita de la NBA al país. Sin dar motivos ni explicaciones, el escándalo por las apuestas deportivas habría alejado al mandamás de la liga. El comienzo del partido se demoró por un problema con los relojes y la primera mitad se jugó con el tiempo corriendo en tableros en cada esquina. Lo que no se hizo esperar, fue el ambiente de los 20 mil 385 espectadores que, una vez más, le hicieron sentir el calor del público mexicano a las estrellas de la mejor liga de baloncesto en el mundo.

Lee también: Toluca no puede con el Atlas y empatan sin goles en la Jornada 16

Jalen Duren lideró a los Pistons con 33 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias. Cade Cunningham, no se quedó atrás y aportó 21 puntos, 18 asistencias y 6 rebotes.

The Cunningham-Duren connection is COOKING 🔥



Cade Cunningham: 18 PTS, 18 AST (ties career-high)

Jalen Duren: 31 PTS (career-high), 13-16 FGM



DET leads with 1:40 left in Mexico City!



Watch on Peacock: https://t.co/AZESPWqAdR pic.twitter.com/kb8CZEQfBx — NBA (@NBA) November 2, 2025

El nueve veces All Star y campeón de la NBA, Anthony Davis, brilló por su ausencia para Dallas, pero su lugar de súper estrella lo tomó D'Angelo Russell, que se lució con 31 puntos, 3 asistencias y 7 rebotes. La primera selección del Draft, Cooper Flagg, estuvo a la altura de las expectativas y encendió al público con 16 puntos, 4 asistencias y 8 rebotes.