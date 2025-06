Diablos Rojos comienza el camino hacia el bicampeonato de la LNBP; “no somos conformistas” asegura Nicolás Casalánguida

Los Diablos Rojos, actuales monarcas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), comenzaron su preparación para el debut frente a El Calor de Cancún en el Polideportivo de la Universidad La Salle con el objetivo claro: el bicampeonato.

En la historia de la Liga, solamente dos equipos (Halcones de Xalapa y Fuerza Regia) ganaron torneos de forma consecutiva, y la franquicia escarlata quiere igualar la marca, con el coach argentino Nicolás Casalánguida al frente del quinteto y Michael Smith como nuevo capitán.

Para lograrlo, "la clave es prepararse. Fuimos un mal equipo en algunos apartados defensivos, no todo fue magnífico. Este año queremos mejorar, no estamos conformes y lo que ya pasó, terminó. No somos un equipo conformista, tenemos la mentalidad de volver a intentarlo" declaró Casalánguida a pregunta expresa por EL UNIVERSAL Deportes.

Nick Lagios, el General Manager del equipo de basquetbol capitalino, comparó a Diablos con gigantes de la industria deportiva como los Yankees de Nueva York o los Lakers de Los Ángeles, manifestó que "la expectativa siempre es ganar campeonatos, ahora debemos estar igual de hambrientos por ganar, porque todos en la Liga nos intentarán vencer. Habrá más presión pero eso pasa cuando trabajas en un equipo así".

A la espera del posible regreso del joven alero Gael Bonilla, Casalánguida compartió que están

construyendo a un equipo joven y dinámico, sin pensar en detalles económicos o presupuestarios.

"Es una reestructuración de equipo. Diablos está en construcción de su franquicia a pesar de haber ganado y eso implica que este año hemos tenido una postemporada de mucho trabajo para formar un equipo que tenga la mentalidad de Diablos y buscar jugadores que entren en la idea y valores que tenemos" concluyó.

