La Liga MX registra 11.3 millones de audiencia promedio en el Clausura 2026

La Liga MX atraviesa un momento importante en términos de alcance y seguimiento por parte de la afición. A lo largo del torneo Clausura 2026, el interés del público se ha mantenido constante y en crecimiento, consolidando al futbol mexicano como uno de los productos deportivos con mayor impacto en el país.

Esto se ha visto reflejado en las cifras de audiencia registradas tras once jornadas disputadas, las cuales confirman una respuesta positiva de los aficionados y colocan al actual certamen entre los más exitosos en la historia reciente.

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De acuerdo con información compartida por el torneo, el rating promedio por jornada se ubica en 11.3 millones de personas, una cantidad que lo coloca únicamente por detrás del Clausura 2022.

A este desempeño se suma la consistencia en los niveles de audiencia, ya que el Clausura 2026 ha registrado ocho jornadas con un promedio superior a los 10 millones de personas, igualando la cifra más alta alcanzada en torneos previos.

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En cuanto al alcance total, la competencia acumula 46.2 millones de espectadores, lo que representa un crecimiento del 3 por ciento en comparación con el certamen anterior. Estos resultados posicionan al Clausura 2026 como el quinto torneo con mayor alcance en la historia de la Liga MX, confirmando la atracción del producto entre los seguidores.