La Liga Mexicana del Pacífico más cerca de ti gracias a CALIENTE.MX

Javier Aguirre enfrenta su peor racha al frente de la Selección Mexicana

Isaac del Toro cierra la temporada con broche de oro; conquista el Giro del Veneto

Selección Mexicana: ¿Cuándo será el próximo partido del Tricolor?

Javier Aguirre y el picante encuentro con Enner Valencia: Nos mentamos la madre a gusto, de cuates

El está de vuelta y la emoción se vive al máximo con CALIENTE.MX, la casa de apuestas oficial de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que renueva su alianza para la temporada 2025-2026.

A partir de este 15 de octubre, los fanáticos podrán disfrutar una experiencia más intensa, más cercana y más divertida. CALIENTE.MX sigue apostando por el crecimiento del beisbol mexicano con presencia en los estadios y uniformes de los 10 equipos del circuito, y con una propuesta digital que pone la pasión en la palma de tu mano.

Con la nueva campaña “Más cerca de tu pasión”, la plataforma presenta su innovador modelo Bet & Watch, donde los usuarios podrán ver los juegos EN VIVO y apostar al instante desde la app o el sitio web. Además, esta temporada trae más mercados, más emoción y la oportunidad de seguir cada lanzamiento con los momios actualizados para el campeón de la LMP.

La liga inicia con los siguientes duelos:

  • Charros de Jalisco visita a Águilas de Mexicali.
  • Tomateros de Culiacán visita a Algodoneros de Guasave.
  • Tucson Baseball Club visita a Naranjeros de Hermosillo.
  • Yaquis de Ciudad Obregón visita a Cañeros de Los Mochis.
  • Venados de Mazatlán visita a Jaguares de Nayarit.

El Dato Caliente: Los más ganadores son los Naranjeros de Hermosillo con 17 títulos, seguidos por los Tomateros de Culiacán con 13 campeonatos y por último Venados de Mazatlán con 9 títulos. Estos equipos han conseguido 5 de los últimos 10 campeonatos, solamente repitiendo en ese mismo periodo Tomateros de Culiacán en las temporadas 2019-20 y 2020-21.}

Venados de Mazatlán - Foto: CALIENTE.MX
Los momios para campeón de la temporada 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico en Caliente.mx son:

  • Tomateros de Culiacán +275
  • Charros de Jalisco +300
  • Naranjeros de Hermosillo +500
  • Cañeros de Los Mochis +800
  • Algodoneros de Guasave +1000
  • Venados de Mazatlán +1200
  • Yaquis de Obregón +1300
  • Águilas de Mexicali +1500
  • Jaguares de Nayarit +1700
  • Tucson +2000

Para quienes quieren sumarse a la acción, CALIENTE.MX regala un bono de $1,000 pesos a todos los nuevos usuarios que se registren en la plataforma. En caso de apostare estos $1000 pesos por el favorito Tomateros de Culiacán, podrías ganar hasta $3,750 pesos.

Águilas de Mexicalli - Foto: CALIENTE.MX
