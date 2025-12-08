La joven estrella de Centroamérica que apunta a llegar a la Liga MX

La Liga MX es, sin duda alguna, uno de los mercados más importantes del continente; por ello, no es sorpresa que varios jugadores busquen cada semestre acomodarse en los clubes aztecas, quienes les dan una oportunidad para mostrar su talento en la cancha.

Con eso en mente, el futbol mexicano estaría cerca de sumar a una de las más importantes jóvenes estrellas de Centroamérica, quien llegaría con buen cartel para disputar el Clausura 2026.

Lee también Cuauhtémoc Blanco explota en el Clásico de Leyendas y noquea al portero de Chivas

Se trata del panameño Azarías Londoño, atacante de gran proyección, quien llegaría a México luego de terminar un préstamo con la Universidad Católica de Ecuador, institución en la que destacó en el torneo local con siete tantos y tres más en la Copa Sudamericana.

De acuerdo con medios ecuatorianos, Londoño, quien tiene grandes posibilidades de jugar la Copa del Mundo de 2026, es pretendido por Puebla y Pumas, dos equipos que buscarían sumarlo a sus proyectos.

Lee también Novak Djokovic apuesta por México y Portugal para la Final del Mundial 2026

El artillero de 24 años de edad cuenta con experiencia en el futbol de Europa, en categorías inferiores de Portugal, por lo que se ha ganado la confianza del entrenador de la Selección de Panamá.