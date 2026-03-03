Más Información

Hoy, Guadalajara tuvo un matiz distinto. Al pie de la emblemática Minerva, símbolo de identidad tapatía y punto de celebración colectiva, se inauguró una exposición que conecta pasado y futuro: los pósters oficiales de todas las , reunidos en un mismo espacio cuando restan apenas 100 días para que el balón comience a rodar.

El entorno no pudo ser más simbólico. La glorieta, que ha sido testigo de festejos deportivos históricos, se convirtió en un corredor visual donde cada cartel cuenta una historia: desde las primeras ediciones con diseños sobrios y tipografías clásicas, hasta las composiciones modernas cargadas de color y dinamismo. La línea del tiempo mundialista quedó desplegada frente a familias, aficionados y curiosos que se acercaron para capturar el momento.

La ceremonia contó con la presencia de Olimpia Cabral, Host City Manager de la sede Guadalajara, quien destacó la relevancia cultural y turística de este tipo de activaciones rumbo a la Copa del Mundo 2026. Subrayó que la ciudad no solo se prepara en infraestructura, sino también en identidad y hospitalidad, reforzando el vínculo entre la afición y el evento más importante del fútbol internacional.

También estuvieron presentes dos referentes del balompié nacional: Fernando Quirarte y Pável Pardo, exmundialistas mexicanos.

Ambos evocaron sus experiencias en la máxima justa, compartiendo anécdotas y reflexiones sobre lo que representa vestir la camiseta nacional en un escenario global. Su presencia dio un matiz emotivo al evento, conectando generaciones y recordando que el Mundial no solo es espectáculo, sino memoria, orgullo y legado.

Un guiño a la memoria

La jornada tuvo además una coincidencia significativa. A 100 días del arranque mundialista, también se recordó que Jorge Vergara habría celebrado su cumpleaños número 71.

El empresario jalisciense, fallecido en 2019, fue un impulsor constante de grandes proyectos deportivos y un convencido de que México debía mantenerse como protagonista en el escenario internacional.

Vergara fue un soñador que apostó por infraestructura, modernización y visión global del futbol mexicano. Desde su trinchera empresarial, promovió la idea de que el país estaba listo para volver a albergar una Copa del Mundo y formar parte activa de una candidatura fuerte en Norteamérica. Su entusiasmo por proyectar a Guadalajara y a como destinos de talla mundial encuentra hoy eco en este tipo de iniciativas que preparan el terreno para 2026.

Así, entre pósters históricos, figuras del pasado y la mirada puesta en el futuro, la Minerva fue también espacio para la memoria. Guadalajara no solo se prepara para recibir al mundo: honra a quienes soñaron con verlo regresar.

