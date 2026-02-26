La FMF cierra con éxito el 2º Congreso de Futbol Formativo

Más Información
Infantino expresa a Sheinbaum su confianza en México como sede del Mundial 2026; será la copa “más inclusiva de la historia”, dice
Con la conferencia magistral “Hacia la élite: el perfil del jugador mexicano rumbo a 2030/2031”, concluyó el evento, que contó con la participación de Rafael Márquez, Duilio Davino, Andrés Lillini y Andrea Rodebaugh.
Con una convocatoria histórica de cerca de 750 asistentes provenientes de todos los estados de la república, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) concluyó con éxito el 2.º Congreso de Futbol Formativo, consolidándose como el principal espacio de actualización y análisis del futbol base en México.
El Congreso —que duplicó la convocatoria de la primera edición— confirmó que el futbol formativo se ha convertido en tema prioritario dentro del proyecto deportivo de la FMF.
En el mensaje de clausura, Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo, destacó que el desarrollo comienza en la base y que el nuevo modelo conecta el futbol escolar y el futbol amateur con ligas profesionales y fuerzas básicas, lo que asegura una transición ordenada hacia el alto rendimiento.
Entre los principales avances y anuncios destacan:
- Presentación oficial de “Jugamos Todos”, una plataforma de iniciación deportiva para niñas y niños de 6 a 12 años, disponible en jugamostodos.fmf.mx
- Certificación de academias, cuyos primeros lineamientos se publicarán en abril.
- Nuevo modelo de formación de entrenadores
- Plataforma de formación continua de la FMF en alianza con Coaches’ Voice
- Sistema de visorías en todo el territorio nacional
- Impulso transversal al futbol femenil
- Definición del perfil del jugador mexicano rumbo 2030/2031
RESULTADOS CON IMPACTO MEDIBLE
- Doce mil escuelas registradas en la Copa Escolar Conade-FMF hasta la fecha.
- Más de 100 mil balones entregados en 2025.
- Responsables de visoría en 22 estados con más de 3,100 jugadores observados.
- Más de dos mil jóvenes visoreados en Estados Unidos.
- 45 jugadores con contrato profesional y 80 convocados a selecciones nacionales.
- Mil 536 equipos participaron en las fases estatales de los Campeonatos Nacionales.
