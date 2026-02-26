La FMF cierra con éxito el 2º Congreso de Futbol Formativo

Con la conferencia magistral “Hacia la élite: el perfil del jugador mexicano rumbo a 2030/2031”, concluyó el evento, que contó con la participación de Rafael Márquez, Duilio Davino, Andrés Lillini y Andrea Rodebaugh.

Con una convocatoria histórica de cerca de 750 asistentes provenientes de todos los estados de la república, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) concluyó con éxito el 2.º Congreso de Futbol Formativo, consolidándose como el principal espacio de actualización y análisis del futbol base en México.

El Congreso —que duplicó la convocatoria de la primera edición— confirmó que el futbol formativo se ha convertido en tema prioritario dentro del proyecto deportivo de la FMF.

En el mensaje de clausura, Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo, destacó que el desarrollo comienza en la base y que el nuevo modelo conecta el futbol escolar y el futbol amateur con ligas profesionales y fuerzas básicas, lo que asegura una transición ordenada hacia el alto rendimiento.

Lee también Infantino expresa a Sheinbaum su confianza en México como sede del Mundial 2026

Entre los principales avances y anuncios destacan:

Presentación oficial de “Jugamos Todos” , una plataforma de iniciación deportiva para niñas y niños de 6 a 12 años, disponible en jugamostodos.fmf.mx

, una plataforma de iniciación deportiva para niñas y niños de 6 a 12 años, disponible en jugamostodos.fmf.mx Certificación de academias, cuyos primeros lineamientos se publicarán en abril.

Nuevo modelo de formación de entrenadores

Plataforma de formación continua de la FMF en alianza con Coaches’ Voice

en alianza con Coaches’ Voice Sistema de visorías en todo el territorio nacional

Impulso transversal al futbol femenil

Definición del perfil del jugador mexicano rumbo 2030/2031

Lee también Andrés Lillini sobre las categorías inferiores: México está muy por encima de Estados Unidos

RESULTADOS CON IMPACTO MEDIBLE