Más Información

Figura del futbol europeo sueña con el tricampeonato de Toluca: "Ojalá también lo gane"

Checo Pérez habló sobre las posibilidades de subirse al podio en su temporada debut con Cadillac

Presidencia propone acuñar tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026

Barcelona golea en Praga y se acerca a la zona de clasificación directa de Champions League

David Faitelson revela cuánto dinero gana Chucky Lozano en la MLS

México se convertirá en la novena ciudad en recibir la experiencia inmersiva de la Fórmula 1: La Exhibición, un lugar lleno de momentos inolvidables de la categoría reina, la cual recorre sus inicios, su actualidad y grandes historias de la categoría.

Los seguidores mexicanos serán apenas la segunda afición latinoamericana en tener en su ciudad esta increíble propuesta visual en la que habrá grandes atractivos para todo tipo de público, desde los más veteranos a los más jóvenes.

Dentro de Fórmula 1: La Exhibición, habrá simuladores de carrera, monoplazas históricos, colección de fotografías y material inédito de la categoría reina.

Además, contará con una sala dedicada al Gran Premio de México, en la que será posible ver a todos los pilotos mexicanos que han corrido en esta icónica carrera, teniendo como figura a Checo Pérez.

¿En qué lugar estará Fórmula 1: La Exhibición?

El próximo 20 de marzo, esta exposición se instalará en el Yama Punta Museo ubicado en Coyoacán. El horario será de 9:00 am a 20:30 horas, aunque puede variar dependiendo el día.

¿Cómo comprar boletos para Fórmula 1: La Exhibición y cuánto cuestan?

Para poder adquirir entradas es necesario registrarse en la página oficial https://f1exhibition.com/cdmx/, para así ingresar a la lista de espera, ya que los boletos estarán disponibles hasta el 28 de enero.

El precio de los boletos estarían rondando los 295 pesos, aunque esto aún no se ha confirmado.

¿Qué otras salas habrá en Fórmula 1: La Exhibición?

The Pit Wall: video inmersivo que revive los mejores momentos de la F1.

Once Upon A Time In Formula 1: galería con fotografías inéditas, autos históricos y artículos originales de la categoría

Design Lab: experiencia que permite adentrarse en el mundo del diseño y la construcción de los monoplazas.

Drivers & Duels: historia de pilotos, rivalidades y momentos que dejaron huella.

Fallen Heroes: una sala que recordará a todos los pilotos que perdieron la vida durante su participación en la Fórmula 1

Survival: aquí se podrá analizar detalladamente el accidente de Romáin Grosjean con restos del monoplaza e imágenes nunca antes vistas.

