Checo Pérez habló sobre las posibilidades de subirse al podio en su temporada debut con Cadillac

El regreso de a la Fórmula 1 está cada vez más cerca y la emoción en los aficionados del deporte motor crece con el paso de los días.

Esta será la primera temporada de Cadillac en el máximo circuito y tendrá junto al piloto mexicano a Valtteri Bottas, el experimentado finlandés que garantizará un equipo con jerarquía para ilusionarse con podios y victorias; sin embargo, Checo pide calma.

En entrevista con CNN, Checo fue cuestionado sobre sus posibles éxitos en su primera temporada al frente de la escudería estadounidense.

"¿Eres capaz de imaginarte de nuevo en lo más alto del podio?", preguntó la entrevistadora.

Checo, que está listo para volver al volante después de abandonar Red Bull, respondió con cautela. "Creo que no sería realista. Al menos no este año, pero nunca sabes, tenemos que asegurarnos de progresar rápidamente y quién sabe en el futuro cercano", declaró.

¿CUÁNDO ES EL DEBUT DE CHECO PÉREZ CON CADILLAC?

  • Día: Sábado 7 de marzo
  • Hora: 22:00 horas
  • Carrera: Gran Premio de Australia
