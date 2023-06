La clave de Jaime Lozano para el triunfo de México: Que Uriel ya no recortara tanto

Jaime Lozano dio una de las claves para ganarle a Haití en el segundo juego por la Copa Oro: “Decirle a Uriel que dejara de recortar”.

El Tricolor ganó su segundo juego en la Copa Oro, contra Haití (1-3) y el 'Jimmy' destacó pasajes e instrucciones precisas para lograr la diferencia.

“Henry (Martín, autor del primer gol) es campeón de goleo y por algo ha estado tanto tiempo en el América y Uriel en mi experiencia, si le das cierta claridad puede hacer ese tipo de partidos (dar dos asistencias). Cuando no se le la pelota no decide del todo bien, pero tiene condiciones interesantes. Hay que darle claridad, ponerle en contexto y dónde se sienta cómodo”.

Jaime Lozano

La instrucción precisa fue: “No recortes tanto, saca la pelota”.

Lozano les dio el mérito a sus jugadores por el triunfo, pero no dejó atrás que el haber trabajado con la mayoría del equipo, le da ventajas: “Cualquier técnico es lo que es por los jugadores que tiene. Cada día que pasa, el estar juntos hace que se suelten más, conviven de una mejor manera… Eso hace que el jugador se sienta seguro y que lleguen los resultados. Dimos un paso importante de cara a lo que viene más adelante”.

Ayuda, resaltó, “conocer a los jugadores, explotar sus virtudes. Tuve este proceso de la Sub 23, y también aprendí que no se puede trabajar igual en una Selección que un club. Aquí no hay tiempo, tienes que ir directamente a lo que sucede el día del juego, son dos mundos diferentes, me di un tope cuando llegué a la Sub 23 y de ahí aprendí mucho”.

Henry Martín celebra su gol ante Haití

Jaime Lozano no tiene amigos en la Selección Mexicana

“Cuates tengo cinco o seis, una cosa es ser empático y querer ayudarles, ver lo que yo quisiera que me hubieran dicho cuando yo era jugador”.

Para el último juego de la fase de grupos, indicó que le moverá al equipo: “tenemos pocos días de descanso, es una selección donde todos deberían estar en el once. Tenemos a Jorge (Sánchez) que no podrá jugar por dos amarillas; (Gerardo) Arteaga regresa, (César) Montes tiene un juego más (de suspensión). Hay que hacer cambios por todos, pero lo pensaremos bien y decidir de la mejor manera”.

