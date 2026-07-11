Son 20 goles en 20 partidos de Copa del Mundo. Esa estadística es la gran carta de presentación de Kylian Mbappé, quien se perfila para avasallar el registro del máximo goleador en la historia de los Mundiales que, de momento, le pertenece a Lionel Messi con 21 tantos.

El atacante francés está peleando la Bota de Oro con el astro argentino. Ambos suman ocho anotaciones y esta batalla luce para extenderse hasta el último duelo del torneo, si llegan a la final.

Si el rosarino está al mando en cuanto a la cuota histórica, con 39 años estaría viviendo su último Mundial, por lo que el camino estaría abierto para que la superestrella francesa siga aumentando la cifra en este rubro.

Desde su irrupción en el futbol de élite, Donatello demostró estar hecho para los momentos de alta tensión. Con apenas 19 años fue figura en la obtención de la segunda estrella de Francia en Rusia 2018.

En esa edición, el joven francés consiguió cuatro anotaciones, una de ellas en la final contra Croacia, con lo que igualó un registro de Pelé, al convertirse en uno de los únicos dos adolescentes en marcar en un duelo por el campeonato.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, Kylian volvió a ser el alma goleadora de la escuadra dirigida por Didier Deschamps. En esta ocasión, Mbappé hizo ocho goles, incluido un espectacular triplete en la final frente a Argentina, para convertirse en el segundo jugador en anotar un hat-trick en esta instancia. El primero fue el inglés Geoff Hurst, en 1966.

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Ahora, con al menos un partido más por jugar, el goleador europeo ya cuenta con ocho tantos en la presente edición. Mbappé posee un promedio de un gol por juego, lo que aumenta las probabilidades de verlo anotar en la semifinal.

Además, el futbolista del Real Madrid tiene, al menos, dos Copas del Mundo más para seguir aumentando su cosecha goleadora. Kylian Mbappé ya es una leyenda del presente, pero todo apunta a que también se inmortalizará para el futuro.

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