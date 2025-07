La negociación entre Pumas y el equipo Newell's Old Boys por ver si Keylor Navas se convierte en el nuevo portero universitario podría tener un nuevo capítulo. A pesar de que hace unos días trascendió que la directiva felina desistía en su búsqueda por el portero costarricense, en Argentina aseguran que la relación entre club y jugador está totalmente rota y que eso le abre una nueva posibilidad al conjunto del Pedregal.

Después de la polémica ausencia de Navas en la jornada 1 del Clausura argentino por supuestas molestias estomacales, este domingo el exfutbolista del Real Madrid volvió a ausentarse, ahora de la convocatoria del partido contra Banfield, a escasas horas del encuentro.

De acuerdo con el medio argentino TyC Sports, el presidente de Newell's, Ignacio Astore, intentó convencer a Navas de quedarse en el conjunto rosarino; de hecho, el portero hizo los ejercicios de calentamiento antes del partido. Finalmente, Williams Barlasina fue el portero titular de la Lepra este domingo y en el banco de suplentes estuvo Faustino Piotti.

César Luis Merlo, el periodista especializado en fichajes, agregó que Navas "no quiso jugar ante Banfield y presiona para que se dé su pase a Pumas. El club ofertó 1.3 millones de dólares y es optimista para lograr que el arquero deje Newell's".

Fuentes cercanas a Newell's aseguran que el portero titular de Costa Rica estaría dispuesto a poner dinero de su bolsillo para salir de Argentina y llegar a México, donde tendría la tranquilidad de estar más cerca de su familia.

Navas tiene contrato hasta diciembre del 2026 y por lo mismo, la directiva rojinegra buscaría liberar al jugador en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Por lo pronto, este domingo Pumas volvió a perder y el joven portero Rodrigo Parra se llevó gran parte de las críticas una vez más, por lo que la afición azul y oro empieza a exigir mayor jerarquía bajo los tres postes.

¿QUÉ PIENSAN EN PUMAS SOBRE LA LLEGADA DE KEYLOR NAVAS?

Hace unos días, en la presentación oficial de Álvaro Angulo como refuerzo felino, el director de estrategia deportiva del Club Universidad Nacional, Eduardo Saracho, reveló que “me siento contento de que jugadores de clase mundial estén sonando para el Club Universidad Nacional, pero el humo viene de allá (Argentina) para acá. Me halaga que figuras de ese nivel suenen [para venir], pero no puedo hablar de un jugador que no pertenece a nosotros y que tiene contrato con otro equipo”.

Sin embargo, el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, no le cerró las puertas y reconoció la importancia que tendría en el plantel.

“Si llega, será extraordinario porque puede dejar escuela y, si no llega, puede ser una oportunidad para la institución para que se trabaje porque hemos estado atrasados en gente canterana”, confesó.

