José Ramón Fernández se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que interrumpió a Kary Correa porque no lo dejaba intervenir en un debate del Real Madrid.

Las redes sociales inmediatamente estallaron por la actitud del periodista deportivo contra su compañera de Cronómetro.

Sin embargo, la conductora de SportsCenter se encargó de aclarar la situación con un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“El señor José Ramón Fernández, a quien estimo y con quien he trabajado desde hace casi 13 años, no me mandó callar en ningún momento, por el contrario, dijo que yo no le permitía la palabra, cosa que, quien alguna haya hecho programas de debate, o quien acostumbra a verlos, entenderá que es parte de la esencia del programa”, compartió.

Además, agradeció el interés, pero pidió que se prestara atención a otros temas más relevantes que se viven en la actualidad.

“Entiendo que vivimos tiempos muy sensibles que nos tienen a todos alerta ante cualquier posible falta, pero esto ha sido una exageración. El día que necesitemos denunciar algún abuso ya no se nos va a considerar igual”, externó.

Cabe recordar que no es la primera ocasión que Kary Correa y José Ramón Fernández coinciden en un programa, ya que trabajaron juntos durante algunos años

en Los Capitanes.