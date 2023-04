Zague explota contra Fernando Ortiz, técnico del América: “Demuestra ineptitud”

Cruz Azul y América vivirán una edición más del Clásico Joven, al respecto el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, compartió que este juego no lo considera un clásico.

“No es faltar el respeto a nadie, pero Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un Clásico, pero es mi pensamiento”, expresó el técnico azulcrema.

Dichas declaraciones hicieron explotar al máximo goleador del equipo, Luis Roberto Alves ‘Zague’, el ahora comentarista de Azteca Deportes manifestó su clara molestia por dichas palabras de Ortiz.

“Se equivoca y demuestra muchísima ineptitud en decir que América-Cruz Azul no es un clásico”, indicó en sus redes sociales.

Zague estuvo 12 años en el club azulcrema, por ello no le agradó escuchar la opinión de Fernando Ortiz, pero más allá de eso, le manifestó respeto.

“Escucho las declaraciones del ‘Tano’ Ortiz, alguien que por cierto respeto y tiene mi admiración por su sensatez y mesura al momento de expresarse y como dirige nuestras Águilas”, puntualizó el exdelantero.

América en el más reciente partido ante Cruz Azul los goleó 7-0, pero para este Clausura 2023 la Máquina ha manifestado su poder en la defensiva.

¿A qué hora y por dónde ver el Clásico Joven?