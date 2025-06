Este sábado el pugilista Julio César Chávez Jr. perdió por decisión unánime frente a Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, en una noche donde los críticos señalan "el comienzo del fin de la dinastía Chávez"; sin embargo, el Gran Campeón, Julio César Chávez, opinó sobre la derrota de su hijo.

En entrevista con FightHype.com, Chávez señaló los momentos altos y bajos que tuvo Chávez Jr. durante el combate, mismo que marcó su regreso al cuadrilátero después de dos años.

“Me siento orgulloso la verdad, porque después de venir de unos años tan difíciles tan complicados, subirse al ring, pues a vencer esos demonios, me entiendes la verdad me siento contento orgulloso porque dio una buena pelea. No perdió la pelea, regaló la pelea, los primeros rounds, porque los últimos rounds los ganó mi hijo, eso que quede bien claro", declaró Julio César.

Finalmente, destacó el estado actual de salud de su hijo, quien batalló con problemas de adicción en los últimos años.

"Pero lo principal es que está limpio de salud, está limpio él y pues es el principio del renacer ¿me entiendes? Tantos años con esa adicción y volver a un ring, después de dos años, casi sin pelear la verdad, yo felicito a mi hijo" concluyó.

