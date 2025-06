Julio César Chávez Jr. se burla de la carrera de Jake Paul como boxeador: "Nunca ha hecho nada"

Chavez Jr. asks @jakepaul if he's thirsty 🤣



🎟️ Buy Jake Paul vs Chavez Jr NOW - link in bio #PaulChavez x #RamirezDorticos | June 28 | Live Exclusively on DAZN | @MostVpromotions | @GoldenBoyBoxing pic.twitter.com/hQtjODgGqf