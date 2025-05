Jake Paul arremete contra Julio César Chávez Jr; asegura que arruinó el legado de su padre

El próximo 28 de junio, en la ciudad de California, Julio César Chávez Jr. volverá a los encordados para medirse en una espectacular función al youtuber estadounidense Jake Paul.

El enfrentamiento ha generado gran expectativa por volver a ver en acción al hijo del legendario boxeador mexicano, quien este miércoles se presentó ante los medios como parte del primer cara a cara entre los combatientes.

Lee también Octagón aplaude el éxito de Penta Zero Miedo en la WWE; "Luchó mucho para abrirse camino"

En la conferencia, que contó con una gran presencia de medios de comunicación, Paul no se guardó nada y de inmediato atacó a Chávez Jr., afirmando que debería sentir mucha vergüenza por haber destruido el legado que construyó el "Gran Campeón".

"Este tipo es un cobarde. Él debería haber estado en un programa de Disney Channel en lugar de arruinar el legado que dejó su padre Julio César Chávez y no convertirse en una vergüenza. El 28 de junio lo convertiré en un meme", mencionó.

Lee también Comentarista de Fox tunde al América; "Celebra un Mundial de Clubes que no merece y un tetracampeonato que no tiene"

Las palabras de Jake Paul, quien adelantó que ganará fácilmente, llegaron a Julio César Chávez, quien respondió y salió en defensa de su familia e historia.

"Paul nunca peleó con alguien como yo, peleó con Tyson cuando él ya no estaba en condiciones. Respeto a Paul por lo que ha hecho, pero no es mejor peleador que mi hijo, a pesar de que es más joven, pero las pesas y un buen cuerpo en el boxeo no significan nada. No veo por dónde pueda ganar".