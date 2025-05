Octagón aplaude el éxito de Penta Zero Miedo en la WWE; "Luchó mucho para abrirse camino"

El 13 de enero, Penta Zero Miedo debutó de manera oficial en la WWE, compañía que —luego de años de seguimiento— fichó al luchador, para convertirlo en un estandarte de la marca RAW.

La presencia del nacido en Ecatepec, Estado de México, causó gran alegría en el público mexicano, sentimiento que también llegó a Octagón, una de las leyendas en activo de la lucha libre mexicana, que reconoció el esfuerzo de quien hoy es una estrella mundial.

“Penta fue un compañero que no tuvo las oportunidades que merecía; luchó mucho para abrirse camino. Dios es muy grande y él logró encontrar su lugar en el extranjero, acumulando cualidades que llamaron la atención de la WWE. Me alegra que haya entrado por la puerta grande y que hoy sea una persona respetada”, comentó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El Amo de los Ocho Ángulos, orgulloso de ver a un amigo en el máximo escenario, destacó que —con la presencia de Penta— se abrió una puerta para estetas mexicanos, quienes deben aprovechar la oportunidad de ser vistos por millones de fanáticos en el planeta.

“Algunos luchadores no llegaron en el momento correcto a WWE. Hoy, existe una gran oportunidad y Penta Zero Miedo abrió las puertas. Nosotros, los luchadores veteranos, ya no tenemos esas oportunidades, pero hay nuevas generaciones con hambre de triunfo”, recordó.

Octagón, quien ha tenido paso por las mejores empresas de lucha libre en México, aseguró que hay talento suficiente para ver a más gladiadores en Estados Unidos y Japón, ya que cuentan con conocimiento y amor por el deporte. “La baraja mexicana es muy amplia. Hoy en día, hay talentos”. Leobardo Vázquez Hernández