Penta Zero Miedo se sincera sobre la posibilidad de ver a más mexicanos en la WWE; “No todos tenemos el mismo sueño”

Las vidas de Penta Zero Miedo y su hermano Rey Fénix han estado siempre ligadas, compartiendo —desde niños— su pasión, sueños y amor por la lucha libre.

Una aventura que recientemente sumó un nuevo capítulo, al permitirles reencontrarse en la WWE. Momento muy especial para Penta.

“Mi hermano es el mejor luchador del mundo, tiene un talento increíble y en el cuadrilátero es como un pez en el agua. Tenía mucho tiempo que no veía las luchas como aficionado y ese viernes que debutó, nos sentamos toda la familia. Fue un privilegio poder ver a mi sangre en la mejor empresa del mundo debutando... Fue hermoso y es de los mejores recuerdos”, comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Penta, quien compartió su deseo de ver pronto más luchadores mexicanos en WWE, estableció que para llegar al gran escenario mundial tuvo que hacer importantes sacrificios.

“Estaría encantado de que llegaran más mexicanos, pero no todos tenemos el mismo sueño. No es para todos. No estamos acostumbrados a sacrificar cosas para llegar. Yo decidí renunciar a muchas cosas y prepararme día con día, viviendo todo sobre la lucha libre. Tienes que preparar a la persona. Todos tenemos las mismas posibilidades, pero depende de cada uno”, aseguró.

El esteta aprovechó la oportunidad para hablar de las diferentes formas de vivir la disciplina, externado su agradecimiento por ser testigo del cariño de cada afición en el planeta.