Julio César Chávez Jr. responde a sus críticos tras pelea ante Jake Paul; “Me faltaron dos rounds para noquearlo”

El nombre de Julio César Chávez Jr. inundó este fin de semana las redes sociales, luego de su dolorosa derrota ante el youtuber Jake Paul, quien venció al mexicano con superioridad.

Lo ocurrido con el hijo de Julio César Chávez, además de llenar de tristeza a su entorno por lo poco que mostró en el encordado, desató una ola de comentarios negativos en redes sociales, plataformas en las que muchos seguidores se burlaron de lo sucedido.

Con ese malestar, y tras unas horas de descanso, Julio César Chávez Jr. no aguantó más y respondió a sus críticos, asegurando en su cuenta de Instagram que le hizo falta tiempo para noquear a su rival.

"No tuve suficiente tiempo. No podía noquearlo y me faltaron dos rounds más", escribió el pugilista, quien nuevamente recibió el rechazo de los usuarios, quienes le recordaron la forma en que no ha logrado alcanzar su mejor versión.

Entre los comentarios más destacados resaltaron: “Has manchado el apellido Chávez, una leyenda en el boxeo” y “No representas a México”, mensajes que no obtuvieron respuesta por parte de Chávez.