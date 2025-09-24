Julián Quiñones anota gol en la victoria del Al Qadsiah en la Copa del Rey

Este miércoles el Al Qadsiah ganó por 3-1 Al Orobah en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, en un partido donde el delantero mexicano Julián Quiñones destacó con la primera anotación del partido, guiando a su equipo a la clasificación a los octavos de final.

Al minuto 9, el futbolista portugués Otavio dio un exquisito pase entre líneas a Quiñones, que quedó mano a mano con el portero y lo superó con un disparo raso cruzado al ángulo inferior izquierdo de la portería.

Los otros dos goles los anotaron Nacho Fernández Iglesias y Musab Al-Juwayr. Ahora, el equipo de Quiñones, que ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones en la liga saudí, visitará al Al-Fateh el próximo sábado.

Lee también México enfrentará a Argentina en partido amistoso previo al Mundial 2026, asegura prensa argentina