Efraín Juárez se molestó con reportero tras la derrota de Pumas ante FC Juárez: No es dolorosa porque mi equipo compitió

Julián Quiñones anota gol en la victoria del Al Qadsiah en la Copa del Rey

Fernando Gago vive incómodo momento durante su conferencia de prensa, en su regreso a Guadalajara

Chivas podría recibir una sanción por incumplimiento de la ley tras debut de canterano menor de edad

Atlético de San Luis vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, miércoles 24 de septiembre

Este miércoles el Al Qadsiah ganó por 3-1 Al Orobah en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, en un partido donde el delantero mexicano  destacó con la primera anotación del partido, guiando a su equipo a la clasificación a los octavos de final.

Al minuto 9, el futbolista portugués Otavio dio un exquisito pase entre líneas a Quiñones, que quedó mano a mano con el portero y lo superó con un disparo raso cruzado al ángulo inferior izquierdo de la portería.

Los otros dos goles los anotaron Nacho Fernández Iglesias y Musab Al-Juwayr. Ahora, el equipo de Quiñones, que ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones en la liga saudí, visitará al Al-Fateh el próximo sábado.

