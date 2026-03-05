Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: Varios países no participarán en la inauguración

Francia, Alemania, Canadá o Ucrania son cuatro de los doce países que han anunciado oficialmente que no participarán en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina , que se celebrará este viernes en el Arena de Verona, en señal de protesta por la presencia en la competición de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales.

Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos está previsto que participen en los Juegos Paralímpicos de invierno representando a sus respectivos países bajo su propia bandera. Lo podrán hacer tras la decisión, en la última Asamblea del Comité Paralímpico Internacional, de levantarles la sanción por la que no podían concurrir con sus símbolos nacionales a las competiciones.

La sanción estaba vigente desde el inicio de la invasión de Rusia, con apoyo de Bielorrusia, a Ucrania, en febrero de 2022. Esa sanción fue levantada, por mayoría, no por unanimidad, en la Asamblea del IPC en septiembre de 2025.

"Esto se aprobó en la última Asamblea por mayoría. Es importante decir que el hecho de que un país esté en guerra no va en contra de la constitución del IPC. Hay muchos países en el mundo, en este momento, en conflicto. Lo que pasó con Rusia y Bielorrusia es que después de los Juegos de 2022, vimos que ellos utilizaron el movimiento paralímpico para promocionar la guerra", dijo a EFE Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, el pasado 3 de marzo.

"Sus atletas utilizaron sus símbolos y eso no se puede permitir, por eso la suspensión. Esta Asamblea se ha reunido tres veces y tomó decisiones distintas. Primero suspensión total, luego parcial y después no suspensión", añadió.