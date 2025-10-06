Juegos Odeimss 2025 arrancan en Oaxtepec; María del Rosario Espinosa enciende el pebetero

Los quintos Juegos Deportivos Nacionales Odeimss y Para-Odeimss 2025 quedaron oficialmente inaugurados en Oaxtepec, Morelos, con la participación de más de 1,200 niños que competirán del 5 al 11 de octubre en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.

El acto inaugural estuvo lleno de color y tradición. Bailes típicos de Nayarit, la danza y charrería de Morelos dieron la bienvenida a los asistentes, quienes disfrutaron de un ambiente festivo antes del desfile de delegaciones.

Al ritmo de Bohemian Rhapsody de Queen, la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica, fue encargada de brindar un pequeña exhibición de lo que serán los Juegos Deportivos Nacionales ODEIMSS 2025 pic.twitter.com/PCtSeZ5NYk — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 7, 2025

Tras entonar el Himno Nacional y ver la participación de la escolta del Ejército, los atletas desfilaron en orden alfabético por estado. Algunos portaron vestimentas típicas, otros llevaron bengalas en referencia al IMSS y varios más representaron a sus estados con uniformes.

Lee También Chucho Ramírez elogia a Gilberto Mora y considera que México es favorito ante Chile en el Mundial Sub-20

El evento también contó con la presencia de instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que se sumaron a la celebración deportiva.

Figuras destacadas del deporte estuvieron presentes, entre ellas María del Rosario Espinosa, Jesús Ramírez, María Juana Soto, David Álvarez, Guillermo Pérez y Uziel Muñoz. Además, asistieron Zoé Robledo, director general del IMSS, y Héctor García Antonio, coordinador técnico de Cultura Física del instituto.

Lee También Termina la era de Othón Díaz al frente de los Diablos Rojos del México; Jorge Del Valle tomará su puesto

Antes de declarar inaugurados los juegos, Héctor García expresó su emoción: “Es nuestra quinta edición estoy contento. Es muy importante resaltar que los juegos son para ustedes. El deporte es la mejor disciplina para la salud”, destacó ante los jóvenes atletas.

En su mensaje también reconoció a la triple medallista olímpica de taekwondo, María del Rosario Espinosa, al señalar: “Sus inicios fueron en el IMSS, entrenó el IMSS de Guasave, es un ser humano extraordinario, humilde, necesitamos gente comprometida y seria como ella”.

Fue precisamente la extaekwondoína la encargada de encender el pebetero tras recibir la antorcha que pasó por distintas personalidades. El cierre incluyó espectáculos de hip hop, danza mexicana, gimnasia rítmica, artes marciales mixtas y un show de drones que iluminó el cielo con figuras alusivas a la natación, el taekwondo y el atletismo.