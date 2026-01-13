Más Información

Resultado: Rayados vence al Necaxa y suma sus primeros tres puntos del torneo

Jude Bellingham desmiente mala relación con Xabi Alonso: "No creas todo lo que lees"

El inglés Jude Bellingham negó este martes que tenga una mala relación con el ya exentrenador del Real Madrid Xabi Alonso, destuido el lunes y reemplazado por Álvaro Arbeloa, y le dice a sus seguidores que no crean todo lo que leen.

"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad salga a la luz con su tiempo. Pero sinceramente... Vaya tontería", escribe Belingham en su app para móvil 'JB5'.

Siento verdadera pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No creas todo lo que lees, de vez en cuando estos deben ser responsables de difundir este tipo de desinformación dañina para generar clics y controversia adicional", agrega en respuesta a una entrada e la red X en el que se asegura que el vestuarios del Real Madrid está dividido, con el inglés en el bando de los jugadores que no creían en Xabi Alonso.

Jude Bellingham fue este martes uno de los últimos jugadores del Real Madrid que se despidieron en redes sociales con un mensaje hacia Xabi Alonso, un día después de que fuese destituido.

"Gracias mister, ha sido un placer. Todo lo mejor para el futuro", publicó Bellingham en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos con Xabi Alonso.

