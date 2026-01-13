La Selección de Uruguay eligió una ciudad en México como sede de concentración para el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, el país recibirá a las mejores selecciones del mundo no sólo en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son las ciudades sede y que albergarán partidos de la Copa del Mundo. Un ejemplo claro es que distintas federaciones han buscado otras ciudades en el país para hospedarse durante la justa veraniega.

Tal es el caso de Uruguay, que a través de un comunicado informó que elevó una notificación a la FIFA para que sepan que Playa del Carmen es su ciudad favorita para concentrarse durante la Copa del Mundo.

"Las ciudades analizadas fueron Playa del Carmen (México), como segunda opción Tampa, tercera Atlanta, cuarta Boca Ratón y quinta Austin (Estados Unidos), con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de rendimiento deportivo, privacidad y calidad de vida para la delegación durante una estadía estimada de 30 días", informó la Asociación Uruguaya de Futbol.

En el mismo comunicado revelan que el destino mexicano fue presentado como el favorito y enumeraron sus motivos del por qué tomaron esta decisión, la cual fue impulsada por Marcelo Bielsa, entrenador de la garra charrúa. Estos son: infraestructura integrada, que contempla alojamiento, campos de entrenamiento, gimnasio y áreas médicas; alojamiento exclusivo, que favorece la privacidad y la dinámica interna del grupo; y la presencia de espacios abiertos y zonas verdes, con el acceso a una playa privada.

Además, destacaron la cercanía entre ciudades donde tendrán su participación en fase de grupos. Sin embargo, al final del comunicado expresan que "FIFA deberá contestar antes del 16 de enero y ahí sabremos si se nos otorga el lugar pre-seleccionado o si debemos ir a algún otro de los 4 presentados".

CALENDARIO DE URUGUAY EN LA COPA DEL MUNDO

Los horarios son presentados en tiempo de la Ciudad de México

Uruguay vs Arabia Saudita | Lunes, 15 de junio 2026 a las 16:00 horas | Estadio Miami.

| Lunes, 15 de junio 2026 a las 16:00 horas | Estadio Miami. Uruguay vs Cabo Verde | Domingo, 21 de junio 2026 a las 16:00 horas | Estadio Miami.

| Domingo, 21 de junio 2026 a las 16:00 horas | Estadio Miami. Uruguay vs España | Viernes, 26 de junio 2026 a las 18:00 horas | Estadio Guadalajara.

