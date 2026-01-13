Juárez vs Chivas - EN VIVO - Jornada 2 - Clausura 2026

Las Chivas visitan esta noche al FC Juárez, en el estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 2 del torneo Clausura 2026. Después del triunfo en el debut contra el Pachuca, el Rebaño se ilusiona.

Los Bravos suelen hacerse fuertes de local y también están motivados, tras iniciar con el pie derecho su participación en el torneo, al derrotar (1-2) al Mazatlán FC en condición de visitantes.

Así, el equipo de Gabriel Milito visita la frontera con el objetivo de sumar sus segundos tres puntos del año para meterse entre los primeros lugares desde el arranque del campeonato.

El Guadalajara se presentará en un inmueble en el que nunca ha perdido un juego de Liga MX. Con cuatro victorias y dos empates en seis visitas, las Chivas saldrán con el historial a su favor, aunque deben respaldarlo.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

JUÁREZ VS CHIVAS: MINUTO A MINUTO