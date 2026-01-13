Más Información

Juárez vs Chivas - EN VIVO - Jornada 2 - Clausura 2026

Juárez vs Chivas - EN VIVO - Jornada 2 - Clausura 2026

Futbolista denuncia que fue relegado de su exquipo por ser homosexual: "No me querían en el campo debido a la homofobia"

Futbolista denuncia que fue relegado de su exquipo por ser homosexual: "No me querían en el campo debido a la homofobia"

Alexis Vega se someterá a un procedimiento artroscópico para tratar su lesión; ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Alexis Vega se someterá a un procedimiento artroscópico para tratar su lesión; ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Resultado: Puebla con sufrimiento vence a Mazatlán y suma sus primeros tres puntos en la Liga MX

Resultado: Puebla con sufrimiento vence a Mazatlán y suma sus primeros tres puntos en la Liga MX

Las visitan esta noche al FC Juárez, en el estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 2 del torneo Clausura 2026. Después del triunfo en el debut contra el Pachuca, el Rebaño se ilusiona.

Los Bravos suelen hacerse fuertes de local y también están motivados, tras iniciar con el pie derecho su participación en el torneo, al derrotar (1-2) al Mazatlán FC en condición de visitantes.

Lee también

Así, el equipo de Gabriel Milito visita la frontera con el objetivo de sumar sus segundos tres puntos del año para meterse entre los primeros lugares desde el arranque del campeonato.

El Guadalajara se presentará en un inmueble en el que nunca ha perdido un juego de Liga MX. Con cuatro victorias y dos empates en seis visitas, las Chivas saldrán con el historial a su favor, aunque deben respaldarlo.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

Lee también

JUÁREZ VS CHIVAS: MINUTO A MINUTO

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS