Josh Allen se luce en triunfo de Bills sobre Chiefs; es la quinta victoria consecutiva en temporada regular de Buffalo sobre Kansas City

Josh Allen destacó este domingo con tres anotaciones en el triunfo por 28-21 de Buffalo Bills sobre Kansas City Chiefs en partido de la semana nueve de la temporada de la NFL.

Buffalo, que acumula seis triunfos y dos derrotas, persigue a New England Patriots, con 7 victorias y 2 derrotas, en la cima del Este de la Conferencia Americana (AFC); Kansas City quedó con registro de 5-4 en el tercer lugar del Oeste de la AFC.

Allen, quien pasó para 273 yardas, conectó un pase de anotación y sumó dos 'touchdowns' por tierra.

Los Bills dominaron el primer cuarto con una serie en la que arrastraron 84 yardas a la defensiva rival en siete minutos que culminaron con un envío de anotación hacia Dalton Kincaid.

En el segundo cuarto los Chiefs dieron la vuelta al marcador 7-10 con una carrera de Rashee Rice y un gol de campo de 46 yardas de Harrison Butker.

Una reacción que Buffalo apagó con par de series ofensivas que concluyeron con acarreos a las diagonales de Ty Johnson y Josh Allen, respectivamente, para irse arriba al descanso 21-13, por el gol de campo que Butker hizo bueno en el último segundo.

En el tercer cuarto, los Bills mantuvieron en modo rodillo su ataque terrestre con otro touchdown por tierra de Allen que los despegó 28-13.

Kansas City cerró por 28-21 el juego en el inicio del último periodo con un acarreo de Kareem Hunt y la conversión de dos puntos.

Parecía que los Chiefs se encaminaban a remontar, pero una intercepción de Maxwell Hairston acabó con sus esperanzas.