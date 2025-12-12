Más Información

El día que Antonio Mohamed remontó una Final contra los Tigres

José Ramón Fernández defiende a Chicharito Hernández tras su salida de Chivas

Chivas hace oficial la incorporación de Brian Gutiérrez de cara al Clausura 2026

Liga MX: ¿Qué necesitan Toluca y Tigres para ser campeones del Apertura 2025?

¿Se va de Rayados? Sergio Canales se reunió con presidente de un club español

La segunda etapa de Javier Hernández con las Chivas no duró ni dos años y no duró lo que se esperaba.

El Chicharito no cumplió con las expectativas que se generaron con su regreso al equipo que lo vio nacer y desarrollarse como profesional.

En cuatro torneos de la Liga MX, el canterano rojiblanco apenas pudo hacerse presente en el marcador con tres anotaciones, por lo que estuvo lejos

“¿Qué esperabas? ¿Dónde va a jugar? ¿Ofertas en México? ¿En Estados Unidos?

Está bien que se vaya ya, terminó su época. Todos terminamos alguna época, el Chicharito terminó fue un gran triunfador y después se va, no castigan tanto a un extranjero como a un mexicano. Piovi cometió un error gravísimo y nadie dice nada, entregó una pelota para que Flamengo ganase el partido, ridículo

Chicharito falló un penalti, pero triunfó en el Manchester, en el Madrid y lo castigan de más por ser mexicano porque provoca envidia porque fue ídolo, fue figura”

