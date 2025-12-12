José Ramón Fernández defiende a Chicharito Hernández tras su salida de Chivas

Más Información
La segunda etapa de Javier Hernández con las Chivas no duró ni dos años y no duró lo que se esperaba.
El Chicharito no cumplió con las expectativas que se generaron con su regreso al equipo que lo vio nacer y desarrollarse como profesional.
En cuatro torneos de la Liga MX, el canterano rojiblanco apenas pudo hacerse presente en el marcador con tres anotaciones, por lo que estuvo lejos
“¿Qué esperabas? ¿Dónde va a jugar? ¿Ofertas en México? ¿En Estados Unidos?
Está bien que se vaya ya, terminó su época. Todos terminamos alguna época, el Chicharito terminó fue un gran triunfador y después se va, no castigan tanto a un extranjero como a un mexicano. Piovi cometió un error gravísimo y nadie dice nada, entregó una pelota para que Flamengo ganase el partido, ridículo
Chicharito falló un penalti, pero triunfó en el Manchester, en el Madrid y lo castigan de más por ser mexicano porque provoca envidia porque fue ídolo, fue figura”
