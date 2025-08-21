Jorge Campos realiza visita sorpresa a Pumas; habló con Keylor Navas y Efraín Juárez

Pumas ha tenido un comienzo complicado en el torneo Apertura 2025.

El equipo dirigido por Efraín Juárez no ha logrado sumar unidades importantes, y la presión sobre su proyecto deportivo ha comenzado a crecer.

Sin importar el momento difícil, y previo al enfrentamiento contra el Club Puebla en la Liga MX, los auriazules recibieron en sus instalaciones la visita sorpresa de Jorge Campos.

El histórico guardameta mexicano, quien en múltiples ocasiones ha expresado su afición por los universitarios, aprovechó su estancia en México y no dudó en visitar los campos de entrenamiento en Cantera.

La visita del también comentarista de TV Azteca estuvo llena de momentos de risa, en los que Campos pudo compartir palabras con jugadores como Keylor Navas y José Juan Macías.

Jorge, quien además de desempeñarse como portero también probó ser un buen delantero con los universitarios, conversó con Efraín Juárez y Miguel Mejía Barón, deseándoles éxito para el resto de la campaña.

La visita de Jorge Campos fue presumida por Pumas, equipo en el que jugó en tres etapas, disputando 318 partidos y anotando 45 goles, una cifra impresionante para un guardameta.