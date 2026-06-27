Tanto Jordania como Argentina conocen su destino después de este último partido de fase de grupo que corresponde al sector J del Mundial 2026.

Los jordanos están prácticamente eliminados de la Copa del Mundo, pues no tienen ni un solo punto hasta este momento. La gran motivación del equipo asiático es poder conseguir su primera victoria o una unidad en lo que es su debut mundialista.

Por su parte, Argentina ya tiene más que amarrado su boleto para la siguiente fase del torneo y el liderato del Grupo J, por lo que para este duelo seguramente harán rotaciones para descansar a piezas claves.

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El gran atractivo del duelo es poder ver en acción a Lionel Messi, máximo anotador en la historia del Mundial, pero Scaloni ya adelantó que estará en la banca.

Eso sí, la actual campeona del mundo quiere cerrar la primera fase de forma invicta y unirse a México, en caso de ganar, como las únicas en terminar con tres victorias y nueve puntos.

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Jordania vs Argentina: Horario y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026

Horario: 20:00 horas del centro de México

Transmisión: VIX premium con pase mundialista