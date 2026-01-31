Jimmy Morales coloca a NASCAR México como “el serial espejo de NASCAR Estados Unidos”

En 2007 nació la NASCAR México Series, conocida anteriormente como Desafío Corona. Desde entonces, el campeonato ha tenido variaciones en su nombre, pero lo que se ha mantenido sin cambios es la misión de promover y fortalecer del talento mexicano.

Con Jaime Morales al frente, el serial tricolor se ha colocado como el de mayor nivel y más sólido fuera de Estados Unidos, ubicándose por encima de los organizados en Canadá y Europa, destinos en los que los volantes nacionales podrían pelear sin problemas.

“En la categoría de NASCAR México puedes tomar a los primeros 12-14 lugares y van a ir a patearle la mochila a cualquier serial que se presente de la categoría de NASCAR. Están muy bien preparados [los pilotos] y es muy difícil [el campeonato]”, señaló Jimmy a EL UNIVERSAL Deportes.

México ya contaba con antecedentes de connacionales brillando en distintas categorías, pero para Morales aún faltaba colocar al país como un destino potencia dentro del automovilismo y esa visión la introdujo en NASCAR México.

“El objetivo era poder tener un serial muy fuerte, ya teníamos representantes en prototipos, Fórmula 1, NASCAR y habíamos logrado la parte internacional, pero nos hacía falta consolidar a México como una potencia”, aseguró Morales.