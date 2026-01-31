Escudería Telmex, el proyecto que nació por accidente

Grandes pilotos han formado y forman parte de Escudería Telmex, una idea que se convirtió en realidad de manera inesperada.

Impulsada por Carlos Slim Domit en asociación con Jimmy Morales, este proyecto se ha encargado de poner a pilotos latinos en el mapa del automovilismo, convirtiéndolos en promesas o realidades de distintas categorías.

Detrás de este exitoso equipo se esconde una historia accidentada que dio pie a su creación, teniendo a Jimmy Morales como uno de los protagonistas.

“Cuando nosotros construimos Escudería Telmex fue por mero accidente. Yo ya estaba en el punto en el que me quería retirar, porque ya no iba a llegar a ninguna parte”, recuerda el directivo mexicano para EL UNIVERSAL Deportes.

Jimmy le hizo saber su decisión a Carlos Slim Domit, quien extrañado le preguntó sobre sus planes a futuro “¿qué vas a hacer?”, le dijo el empresario. La respuesta de Morales fue simple “trabajar, como cualquier ser humano”. Sin embargo, la contestación no convenció al magnate.

“¿Y todas las fracturas, todo lo que has sufrido y todos los contratiempos para que estés ahí [como piloto]? No lo vamos a echar a la basura”, respondió Slim. Hasta este punto, Morales considera que la respuesta que le dio a su hoy socio fue “tonta”.

“A mí nadie me ayudó, yo todo lo tuve que aprender solo”. Después de escuchar esa frase, Slim Domit lanzó la visión con la que se construyó la Escudería Telmex.

“Precisamente eso es lo que quiero que recapacites. Esa carrera que tú ya llevas. Vamos a tomar jóvenes que estén listos y vamos a hacerles corto ese aprendizaje”.

En febrero de 2002, fundaron la escudería, donde pilotos como Sergio Pérez, Daniel Suárez, Guillermo Rojas Jr., Esteban Gutiérrez, Luis Díaz, entre otros, lograron despuntar.