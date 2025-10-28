Jesús Martínez rompe el silencio tras recibir orden de aprehensión: "Aquí estoy para dar la cara"

Este martes, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, recibió una orden de aprehensión junto a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, el representante legal de los Tuzos, por el delito de desobediencia de particulares agravado.

Sin embargo, hace unas horas apareció en redes sociales dando la cara para compartir su postura ante las acusaciones en su contra.

Lee también Liga MX: ¿Cuántos futbolistas mexicanos han sido campeones de goleo en torneos cortos?

"Hola, soy Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca. Aquí estoy como siempre para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación de Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Nosotros, durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos. Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo, en la creación de fuentes de empleo para salud, para la educación y el deporte. Seguiremos confiando en México y construyendo un México mejor, para nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras niñas. Mañana tendrán más información de toda esta situación. Muchas gracias, un abrazo", dice en el video publicado por el Pachuca.

💬 | Mensaje de Jesús Martínez Patiño, Presidente de GRUPO PACHUCA. pic.twitter.com/WKvHodR5qP — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2025

¿POR QUÉ RECIBIÓ UNA ORDEN DE APREHENSIÓN JESÚS MARTÍNEZ?

Martínez Patiño y Cabrera Acosta, no se habrían presentado, en dos ocasiones, a la audiencia inicial por la disputa legal que tienen con la empresa Fox por los derechos de transmisión de Pachuca y León.

En caso de no volver a presentarse, serían remitidos al Reclusorio Norte por no cumplir con la obligación de presentarse en dos ocasiones a la audiencia inicial donde se les formularía imputación.

Dichas audiencias están ligadas al conflicto legal entre Grupo Pachuca y la filial mexicana Fox (Grupo Lauman), para cerrar el trato con Fox Corp/Tubi.

Lee también Copa del Mundo 2026: Las tres selecciones mundialistas que ya visitaron México para buscar tener sus campamentos de preparación